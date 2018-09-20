مستشفيات نجران تستقبل مليون مراجع وتسجل 11 ألف مولود

المناطق - نجران

ضمن الجهود الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في نجران، وامتدادا للخدمات المتميزة التي تشهدها المنطقة، استقبلت اقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران خلال العام الهجري المنصرم اكثر من مليون مراجع خلال الفترة الماضية.

وبلغ نصيب أقسام الطوارئ نحو 730996 مريض، فيما استقبلت العيادات الخارجية أكثر من 404241 مراجع، بينما أجرت مستشفيات نجران بمختلف تخصصاتها أكثر من 11823عملية جراحية ناجحة مع تسجيل 11437 مولود خلال نفس الفترة .

وقدمت مراكز الرعاية الصحية الاولية خدماتها لعدد 1386292 مراجع، منهم 1178558 مراجع للعيادات و207734 مراجع للخدمات المساندة مع حصول 6 مراكز على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية.

كما تعاقدت صحة نجران بشكل دائم خلال العام ١٤٣٩ مع (170) طبيب منهم (٢٧) استشاري في تخصصات دقيقة للارتقاء بالخدمات العلاجية والاستشارية في جميع مرافقها الصحية، فيما تم التعاقد خلال نفس الفترة عن طريق برنامج الطبيب الزائر والتعاقد المؤقت مع (122) طبيب منهم (54) استشاري لتقديم الخدمات العلاجية في مستشفيات المنطقة.

وتمكن الاطباء في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب من انقاذ حياة 1499 من مرضى القلب من خلال اجراء 55 عملية قلب مفتوح و 1444 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية ناجحة بفضل من الله وللتجهيزات الحديثة المتقدمة التي حضي بها المركز مؤخراً .

كما نجحت الصحة من خلال مركز العيون من تصحيح النظر لعدد 857 مريض مع اجراء 1374 عملية ازالة للماء الابيض، واستقبال مركز الاتصال التفاعلي 937 3899 بلاغ من بداية العام تم التعامل معها بنسبة رضا تجاوزت 96% وتحقيقها المركز الاول على مستوى وزارة الصحة.

وأجرى المختبر الاقليمي وبنك الدم المركزي خلال العام الماضي 276203 فحص

منها 4202 فحص ماقبل الزواج مع تنفيذ 62 حملة للتبرع بالدم لدعم مخزون الدم بمستشفيات المنطقة، مع حصوله على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية ( سباهي).

كما نفذت إدارة خدمات الرعاية المنزلية خلال نفس الفترة أكثر من 18 ألف زيارة للمرضى المسجلين بالخدمة والبالغ عددهم 816 مريض، وفيما يخص اقسام التاهيل الطبي فقد استفبلت اقسام العلاج الطبيعي 21445 مع تنفيذ 83211 جلسة علاج طبيعي واجراء اكثر من 250 الف اجراء اشعاعي في جميع اقسام الاشعة بمستشفيات المنطقة.

وقدم مركز الاورام في المنطقة والذي يعتبر من المراكز الحديثة خدماته لعدد 2778 مراجع واجراء 795 جلسة كيماوي في خدمة صحية متقدمة تجنب المرضى السفر خارج المنطقة للبحث عن العلاج . فيما استقبل مركز السكري والغدد الصماء 36028 مراجع قدمت لهم جميع الخدمات الصحية والتوعوية تحت اشراف استشاريين متخصصين وعالي التأهيل.

فيما راجع مركز طب الاسنان التخصصي عدد 29532 مراجع منهم 4998 مراجع لعيادات التركيبات، وعدد 3328 مراجع لعيادات الجراحة مع تنفيذ عدد 100 جولة توعية في مدارس التعليم بالمنطقة.

ولأهمية التدريب في تطوير مهارات العاملين نفذت الصحة خلال العام الماضي 302 برنامج تدريبي استفاد منه 4671 موظف بالإضافة الي تنفيذ برامج تعليم طبي مستمر بواقع 1340ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بالاضافة الي اعتماد 13 برنامج بورد سعودي في مختلف التخصصات تستقبل حالياً 66 متدرب.

يذكر انه تم اعتماد مشاريع صحية تنموية بمبلغ الاجمالي : 905 . 485 .165 مليون ريال شمل تطوير اقسام العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام القديم بمبلغ (14.156.567) مليون ريال.

كما تم إنشاء 6 مراكز رعاية صحية جديدة (الغويلا- رير – المنخلي –حمى- عاكفة – تماني )(19.696519) مليون ريال وتطوير وتجهيز اقسام الاشعة في مستشفيات (نجران العام الجديد – خباش – يدمة – بدر الجنوب) من خلال تركيب اجهزة اشعة مقطعية متقدمة بمبلغ (9.786.262) مليون ريال.

وشهد العام المنصرم تركيب اجهزة اشعة ثابتة رقمية في حبونا وثار بمبلغ (1.720.000) مليون ريال .وتطوير جميع اقسام الاشعة في المراكز الصحية الى التصوير الرقمي بمبلغ (2.800.000) مليون ريال.

كما تضمنت مشروع المختبر الالي بمستشفى الملك خالد بمبلغ 18 مليون ريال والذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وشملت المشاريع تطوير مركز العيون بمستشفى الملك خالد، ومركز الحروق والتجميل ضمن مشروع تطوير البنية التحتية بمبلغ (15.000.000) مليون ريال، بخلاف تطوير العناية المركزة وغرف العمليات في مستشفى شرورة.بمبلغ ( 34.645795) مليون ريال، مع اعتماد تنفيذ مشروع مركز الطوارئ والحوادث بمستشفيات الملك خالد وشرورة بمبلغ (50) مليون ريال.