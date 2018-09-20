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وكيل إمارة نجران يناقش معوقات التوطين

وكيل إمارة نجران يناقش معوقات التوطين
http://almnatiq.net/?p=633577
المناطق - نجران

استعرضت اللجنة التنفيذية للتوطين بمنطقة نجران أعمال اللجنة وتقييم الأنشطة التي تم البدء بالعمل بتوطينها، ورصد إيجابيات للعمل على تعزيزها، والكشف عن المعوقات، وسبل تذليلها، وذلك في اجتماع، عقد برئاسة وكيل الإمارة، رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، فـي صالة الاجتماعات بديوان الإمارة، صباح اليوم.

وناقش الاجتماع مقابل الخطوات الكبيرة فـي توطين العديد من الأنشطة، آلية تذليل الـمعوقات الـمتثملة بشكل كبير فـي تدريب طالبي العمل، إذ جرى التأكيد على متابعة الـمنشـآت الـمستهدفة للبرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الـمنشودة من اللجنة ويجرى حالياً الإعداد للتوسع فـي الأنشطة الجاذبة لطالبي العمل وبما يساهم فــي التنمية والـمنفعة الـمتبادلة بين الـمنشآت وطالبي العمل وجرى التوصل للعديد من التوصيات التي سيتم العمل على تفعيلها خلال الأيام القادمة بالتعاون مع شركاء نجاح لجنة التوطين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

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