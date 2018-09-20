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منطقة حائل

صحة الباحة تنهي تدريب تدريب 102 من أطباء وطبيبات مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة

صحة الباحة تنهي تدريب تدريب 102 من أطباء وطبيبات مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=633587
المناطق-الباحة

أنهت صحة الباحة تدريب 102 من أطباء وطبيبات مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الباحة على الجزء الاول من البرنامج التدريبي المكثف الخاص بالعلاج والتعامل مع مرض السكري
المساعد للصحة العامة بصحة الباحة الدكتور عبدالله السوادي أفاد بأن البرنامج التدريبي الذي تم على مدى ثلاثة ايام و كان على عدة أجزاء قدمه مدربين مختصين و يهدف الى رفع نسبة الاكتشاف المبكر للمرض ومضاعفاته وصرف الادوية الحديثة والمتابعة المستمرة والتي بدورها ستؤدي بإذن الله وفقا للدراسات الطبيبة الى رفع نسبة التحكم بالمرض وبالتالي تقليل حدوث مضاعفات السكري على المدى البعيد كالأمراض الوعائية القلبية (الجلطات القلبية والدماغية ) والاعتلالات الطرفية العصبية والقدم السكري واعتلال الكلى (الفشكل الكلوي المزمن ) واعتلال شبكية العين ومضاعفات السكري الاخرى

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