مجلس شباب الباحة يقيم دورة السبيد لايت لمصوري المنطقة

المناطق-الباحة

أقام مجلس شباب منطقة الباحة بمقر النادي الأدبي بالباحة دورةً للمصورين بعنوان السبيد لايت في تصوير البورترية، والتي قدّمها المصور الفوتوغرافي ياسر الملوقي، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٨-٩ / ١ / ١٤٤٠هـ وذلك ضمن دورات المجلس النوعية لخدمة الشباب والفتيات.

وشهدت الدورة إقبالاً كبيراً من قبل المصورين من داخل المنطقة وخارجها من كلا الجنسين ليغلق التسجيل بعد ساعتين من فتحه؛ ليقرر المجلس فتح التسجيل لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التسجيل.

هذا وقد عبر الملوقي عن سعادته بتقديم هذه الدورة، متمنياً للمشاركين الاستمرار في تطوير مهاراتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي.

من جانب آخر شرف الحضور وكيل الإمارة للشؤون التنموية أحمد الحوتان، الذي قدم شكره للمدرب والمشاركين متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز .

بعد ذلك تسلم المشاركين شهادات حضور الدورة من وكيل الإمارة للشؤون التنموية و كرم المدرب ياسر الملوقي، و النادي الأدبي على دعمهم المستمر لأنشطة المجلس.

ثم قدم مجلس شباب منطقة الباحة ممثلاً بمساعد رئيس المجلس خالد الشهري درعاً تذكارياً لوكيل الأمارة للشؤون التنموية المشرف العام على أعمال مجلس الشباب بالمنطقة لدعمه وتشريفه الدورة.