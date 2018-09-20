“النقل” تعلن تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع ومواعيد الرحلات

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صرح رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلّف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح أنه وبعد الاتفاق مع مشغّل المشروع التحالف الإسباني “تحالف الشعلة”، فقد تم اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع من مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، برئاسة وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وذلك بالتزامن مع قرب موعد إطلاق التشغيل الرسمي للقطار، موضحاً أن اعتماد هذه التسعيرة جاء مراعياً لاختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة ودرجة الأعمال.

“مكة-المدينة” من 150 إلى 250 و”مكة -جدة” من 40 إلى 50 ريالاً

وبيّن الدكتور “الرميح” أن أسعار التذاكر لقطار الحرمين السريع تتنوع تبعاً للدرجة وحسب وجهة المسافر، مستعرضاً على سبيل المثال أن سعر الرحلة بين محطتي الركاب في السليمانية بجدة ومكة المكرمة تبدأ من ٤٠ ريالاً لدرجة الضيافة و٥٠ ريالاً لدرجة الأعمال، بينما تبدأ من ١٥٠ ريالاً للرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على درجة الضيافة و٢٥٠ ريالاً لدرجة الأعمال.

كما بين “الرميح” أنه تقرّر أن تكون هذه الأسعار خاضعة لتخفيض بمقدار 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم.

رحلات متنوعة

وحول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع وأيام انطلاقها، بين “الرميح” أنه بداية من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2018م سيكون هناك رحلات منتظمة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، تنطلق من محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطة السليمانية بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما سيكون انطلاق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي متزامناً مع اكتمال جاهزية المحطة والمطار، والذي سيعلن عنه في حينه.

وبين “الرميح” أن مواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، ستكون متنوعة بين رحلات صباحية وأخرى مسائية، بإجمالي ثماني رحلات في اليوم الواحد بالاتجاهين (4 رحلات في كل اتجاه)، وسيزداد عدد الرحلات لتكون طوال الأسبوع من بداية العام ٢٠١٩م وفق جداول سيعلن عنها تباعاً.