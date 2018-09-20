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تأهيل وتشغيل المساجد التاريخية بمنطقة حائل

تأهيل وتشغيل المساجد التاريخية بمنطقة حائل

منطقة حائل

تأهيل وتشغيل المساجد التاريخية بمنطقة حائل

تأهيل وتشغيل المساجد التاريخية بمنطقة حائل
http://almnatiq.net/?p=633606
المناطق - حائل

بحث مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول ومدير برنامج إعمار المساجد التاريخية بمركز التراث العمراني الوطني الدكتور محسن بن فرحان القرني مع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي من خلال إجتماعهم بفرع الوزارة بمنطقة حائل عن آلية العمل الجارية حالياً في المساجد التاريخية بمنطقة حائل وعددها (36) مسجد تاريخي وإمكانية ترميمها وتأهيلها من قبل متبرعين وسبل تشغيلها.

وأوضح المهندس المصيول أن برنامج إعمار المساجد التاريخية هو إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمحافظة على التراث العمراني بالإضافة الى قيمتها الدينية ومكانتها في الدين الإسلامي الحنيف، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج الى ترميم وتأهيل عدداً من المساجد التاريخية بمنطقة حائل وإعادة الصلاة فيها بالتعاون مع رجال الأعمال بالمنطقة والأهالي وتشغيل هذه المساجد من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل وبمتابعة وإشراف فرع هيئة السياحة بحائل على أعمال الترميم والتأهيل.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع بأن يتم إستكمال عمل حصر المساجد التاريخية بمنطقة حائل ومحافظاتها والقرى التابعة لها ومراجعة المخططات والدراسات المقدمه من قبل إستشاري البرنامج لعدد 3 مساجد تاريخية لاستكمال الإجراءات المتبقية لأعمال الترميم والتأهيل، وتم زيارة المساجد الثلاثة من قبل فريق مكون من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ودراسة إحتياجات المساجد والوقوف عليها.

وأكد الدكتور محسن القرني على أهمية دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج وتحفيز جميع المهتمين في هذا المجال حيث يعتبر شريك رئيسي في نجاحه وتعزيز من دور الوزارة في المحافظة على تراث المنطقة، وقد قدم شكره وتقديره لمدير فرع الوزارة عبدالعزيز العجيمي وتم التفاهم على تعزيز هذا التعاون بين الجهتين في المنطقة في العمل على البرنامج.

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