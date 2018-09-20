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%60 من مراجعي الكهرباء بجدة يطالبون بإلغاء برنامج “تيسير”

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%60 من مراجعي الكهرباء بجدة يطالبون بإلغاء برنامج “تيسير”

%60 من مراجعي الكهرباء بجدة يطالبون بإلغاء برنامج “تيسير”
http://almnatiq.net/?p=633609
المناطق - متابعات

كشفت مصادر بشركة الكهرباء أن أكثر من 60% من مراجعي مراكز خدمات المشتركين في جدة طالبوا بإلغاء برنامج الفاتورة الثابتة “تيسير”.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، أكدت المصادر أن مراكز خدمات المشتركين الثلاثة بجدة كانت تستقبل خلال الأيام الماضية أكثر من 150 مراجعاً يومياً، لافتة إلى أن 60% منهم جاءوا لإلغاء الاشتراك في البرنامج.

وعن السبب أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أن إدراج الشركة للمشتركين تلقائياً في “تيسير” بدون طلب منهم يعتبر تصرفاً “غير نظامي”، مشيراً إلى أنه قد يترتب على ذلك إشكالات قد تقع بين المالك والمستأجر تنتهي بأن يتحمل مالك العقار مسؤولية متبقي مبلغ فاتورة في نهاية الفترة، مشيرًا إلى أن البرنامج قد يتسبب كذلك في حدوث نزاعات بين الشركة وعملائها من جهة أخرى، مؤكداً حق المشتركين في التظلم لدى الشركة، وفي حال رفضها أو مضي 60 يوماً دون الفصل في موضوع التظلم، أن يرفع دعوى قضائية ضدها.

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