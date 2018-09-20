سعود بن خالد يرعى حفل إخاء المدينة المنورة ويكرم أيتامها المتميزين

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس حفل التميز السنوي الرابع والذي أقامته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” بالمدينة المنورة .

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى مدير فرع المؤسسة محمد الريمي كلمة أوضح فيها الدعم الذي تلقاه إخاء من القيادة الحكيمة بهدف تمكين الأيتام ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، مشيرا في كلمته للجهود التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لفرع المؤسسة بالمنطقة، ومنها توجيهاته – حفظه الله – للجهات المختلفة بدعم فئة الأيتام من كافة النواحي وحرصه على قضاء مختلف احتياجاتهم .

ونوه الريمي في كلمته لرعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة لاحتفالات الأيتام وتكريمهم في حفلهم السنوي الذي يعد مناسبة عزيزة على قلوب أبناء هذه الفئة، مقدما شكره وتقديره باسمه ونيابة عن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس أحمد الراجحي وكافة الأبناء الأيتام بمختلف مناطق المملكة .

واستعرض مدير إخاء بالمدينة المنورة أبرز الإنجازات التي تحققت للأيتام بالمدينة المنورة خلال العام الهجري المنصرم ومنها ابتعاث أربعة منهم لإكمال تعليمهم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخريج ١٨ منهم من الجامعات السعودية وتزويج ستة أبناء من الأيتام، فضلا عن توظيف أكثر من ٣٢ يتيما في المدينة المنورة .

بعد ذلك قدم الشاعر عبدالرحمن الزبالي قصيدة شعرية وصفت المرحلة الزاهرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -، ليشاهد بعدها الحضور أوبريت ” بلاد الخير ” الذي نفذه أبناء إخاء الأيتام .

ثم كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الأيتام المتميزين والمتفوقين علميا وعمليا من العام المنصرم والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والداعمين لها من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص .