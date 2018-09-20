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ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 88

مدير تعليم المدينة يكرم أبناء شهداء الواجب

مدير تعليم المدينة يكرم أبناء شهداء الواجب
http://almnatiq.net/?p=633621
المناطق - المدينة المنورة

ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ ( 88 ) لتوحيد المملكة ، ذكرى اليوم الوطني الـ 88 والذي يأتي هذا العام تحت شعار : للمجد والعلياء ، استقبل مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ / ناصر بن عبدالله العبدالكريم بمكتبه صباح اليوم أبناء شهداء الواجب ، يرافقهم المشرف على مكتب وفاء الدكتور / عبدالحميد بن صلاح الجهني وأولياء أمورهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

اذ استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام التعليم رحب فيها بالطلاب وبمرافقيهم ، مؤكداً لهم بأن الوطن عندما يحتفي بالذكرى الـ 88 إنما يحتفي بأبطاله الذين شاركوا في توحيد كيان هذا الوطن وعلى رأسهم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود .. طيب الله ثراه ، وأن تضحيات جنودنا البواسل وشهداء الواجب ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز الجميع ، بما يسطرونه للتاريخ على حدود الوطن من بطولات وتضحيات بأرواحهم في سبيل الذود عن حياض وطننا الغالي ومملكتنا الحبيبة أرض الحرمين الشريفين ، لافتاً إلى أن أسر وذوي الشهداء والمرابطين هم محط الرعاية الدائمة والاهتمام من لدن الوالد القائد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ، وذلك وفاءً لكل من ضحى بنفسه خدمة للدين وللمليك والوطن ، داعياً الله تعالى بأن يديم على وطننا الغالي عزه وأمنه وأمانه وسائر بلاد المسلمين .                                                                                                                                                                                                                                                                                   

وفي ختام اللقاء كرم مدير عام التعليم ابناء شهداء الواجب بالورود والهدايا العينية والدروع التقديرية ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .                                                   

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