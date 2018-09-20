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عجلان العجلان : ذكرى اليوم الوطني تحل والمملكة تسير بخطى ثابتة وواثقة على طريق البناء التنموي والنهوض الاقتصادي
http://almnatiq.net/?p=633624
المناطق - الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقطاع الأعمال بالمنطقة أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ  بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 لتأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

 

وأوضح أن هذه الذكرى الغالية تحل هذا العام، والمملكة تسير بخطى ثابتة وواثقة على طريق البناء التنموي والنهوض الاقتصادي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله.   حيث تتواصل المشاريع الكبرى التي تستهدف تحقيق الارتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، كما تتواصل خطوات تحقيق مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس جديدة تقوم على تنويع مصادر الدخل والاستثمار الأفضل للموارد، وكذلك إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يزيد من تفاعلها.

وقال إن شواهد هذه المنجزات تبرز في العديد من المشاريع العملاقة، حيث قام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوضع حجر الأساس لمشروع “القدية” هذا العام (2018) والذي يعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، وذلك بجانب المشاريع التنموية النوعية العملاقة التي يجري العمل لإقامتها، من أبرزها مشروع “نيوم” الذي يمثل مشروعاً استثمارياً عالمياً رائداً يتخطى حدود الابتكار ويستثمر أكثر من 500 مليار دولار، وكذلك المشروع السياحي الطموح  بالبحر الأحمر.

ولفت العجلان إلى أن هذه المشروعات وغيرها من مشاريع التصنيع العسكري، تنطلق من مبادرات رؤية 2030، التي تستهدف التحول الوطني وإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد الوطني وفق أسس جديدة، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وباركها خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله.

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