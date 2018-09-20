مدير فرع الشؤون الإسلامية بتبوك: اليوم الوطني ذكرى يستعيد فيها الجميع قصة توحيد المملكة

تبوك - فايز السميري

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي بمناسبة الذكرى الـ 88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يتجدد الاحتفال بها في كل عام لتعيد إلى أذهاننا تاريخ عظيم وحدث ومجد جسيم وهو اليوم الذي وحد فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه ـ شتات هذا الوطن المعطاء وحول الفرقة والصراعات والحروب القبلية و الطائفية إلى تلاحم وتكاتف وتكامل تحت راية واحدة خفاقة تحمل شعار التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وقال : نحتفل هذه الأيام والوطن والمواطن يعيشون الملحمة التاريخية وهذه الذكرى العظيمة مناسبة خالدة تجدد ملحمتها لتعي الأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب، لنستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد واتبعه في ذلك أبناءه البررة من بعده.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يحب ويرضى وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود .