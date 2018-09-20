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سماء الرياض تتزيّن بأكثر من 5 آلاف علم أخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ88

سماء الرياض تتزيّن بأكثر من 5 آلاف علم أخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ88
http://almnatiq.net/?p=633648
المناطق - الرياض

أتمت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وميادين العاصمة بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللوحات الاحتفالية استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ88، الموافق ليوم الأحد الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

وزيّنت الأمانة شوارع وطرقات مدينة الرياض بأكثر من 5 آلاف علم وطنيّ، و 1191 لوحة احتفاليّة تضفي طابعًا جماليًا وطنيًا بطرق متعددة وأشكال مختلفة، كما نشرت 60 بالونًا ضخمًا، و13 مجسمًا مضيئًا، وأنارت 16 طريقًا و12 مبنى حكوميًا باللون الأخضر.

كما تعمل أمانة منطقة الرياض مع مختلف الجهات الحكوميّة ذات العلاقة على نجاح تنظيم مختلف الفعاليّات والأنشطة الترفيهية المزمع إقامتها في العاصمة بمناسبة اليوم الوطني الـ88.

وفي سياق متصل، أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيق “فعاليّات اليوم الوطني الـ 88” على الأجهزة الذكيّة باختلاف أنظمة تشغيلها، ويستعرض التطبيق جميع الأنشطة والفعاليّات التي تحتضنها مختلف المدن السعوديّة خلال اليوم الوطني.

كما يضم التطبيق مقولات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، ويتيح كذلك للمواطنين والمقيمين إمكانية المشاركة والتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني المجيد.

 

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