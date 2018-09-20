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ضبط بطاريات للصواريخ والطائرات المسيرة في طريقها للحوثي

ضبط بطاريات للصواريخ والطائرات المسيرة في طريقها للحوثي
http://almnatiq.net/?p=633656
المناطق - وكالات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف من ضبط كمية كبيرة من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد كتيبة الحزام الأمني غربي المحافظة، الرائد ناجي عوام المحبوبي، أنه تم ضبط أكثر من 30 كرتونة من البطاريات المزودة للصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة كانت على متن سيارة.

وأوضح الرائد المحبوبي أن البطاريات المضبوطة تستخدمها ميليشيات الحوثي في زيادة مدى الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة أكثر من مداها الطبيعي.

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