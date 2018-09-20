محمد الحرملي في ذمة الله

المناطق - ابها

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس ١٠ / ١ / ١٤٤٠ محمد بن حسن الحرملي الأخ الأكبر لمحافظ محائل عسير سابقاً وأمين عام اللجنة الرئيسيه لإصلاح ذات البين بمنطقة عسير الأستاذ مسفر بن حسن الحرملي وسيصلى على الفقيد يوم الجمعه ١١ / ١ / ١٤٤٠ بعد صلاة الجمعه بجامع خالد بن الوليد بالخالدية في العرين بلاد قحطان والعزاء بمنزل المرحوم باْذن الله محمد بن حسن الحرملي بالخالديه بالعرين بلاد قحطان..

صحيفة وجوال “المناطق” تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للأستاذ مسفر ولأبناء الفقيد سائلين الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر وحسن العزاء..

إنا لله وإنا إليه راجعون..