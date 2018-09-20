مدير شرطة منطقة تبوك : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء

تبوك - علي العميري

نوه مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي بن محمد الحربي بما تعيشه المملكة في هذا العهد الميمون من تطور شمل مختلف مناحي الحياة .

وقال الحربي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء على يد المــلك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – الذي أرسى دعائم الوحدة الوطنية على أساس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبين مدير شرطة منطقة تبوك أن ما نعيشه اليوم هذه البلاد المباركة التي بهـا أطهر البقاع على ظهر المعمورة، هو بفضل من الله عز وجل ثم بجهود قادتها وصولاً إلى عهــد الخيـــــر والبركـــة والازدهــــــار عهــــــد خــــــادم الحــرمـــين الشـــريفــــين الملــك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي شهدت المملكة في عهده مزيداً من الخير والنماء في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والحضارية حتى غدت مضرب المثل في النماء والأمن والأمان والمضي تحقيق رؤية المملكة (2030) التي يقف وراءها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي الختام دعا مدير شرطة منطقة تبوك الله أن يحفظ مملكتنا الحبيبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان, وأن يسبغ على ولاة امرها الصحة والعافية.