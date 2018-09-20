احدث الأخبار

“طيران الإمارات” تنفي سعيها للاستحواذ على “الاتحاد”
أبرز المواد
 كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي المكلف حديثاً لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
أبرز المواد
 منقبة تسطو على بنك الخليج الكويتي
أبرز المواد
 وزير التعليم يدفع بـ 320 متدربا لسوق العمل السعودي
أبرز المواد
 مدير شرطة منطقة تبوك : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء
أبرز المواد
 محمد الحرملي في ذمة الله
مجتمع المناطق
 ضبط بطاريات للصواريخ والطائرات المسيرة في طريقها للحوثي
أبرز المواد
 سماء الرياض تتزيّن بأكثر من 5 آلاف علم أخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ88
أبرز المواد
 محافظ الخرج يستقبل قائد المنطقة الوسطى
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين “النجم الساطع 2018” في جمهورية مصر
أبرز المواد
“طيران الإمارات” تنفي سعيها للاستحواذ على “الاتحاد”

“طيران الإمارات” تنفي سعيها للاستحواذ على “الاتحاد”

أبرز المواد
كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة

كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة

أبرز المواد
أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي المكلف حديثاً لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي المكلف حديثاً لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أبرز المواد

مدير شرطة منطقة تبوك : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء

مدير شرطة منطقة تبوك : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء
http://almnatiq.net/?p=633662
تبوك - علي العميري
نوه مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي بن محمد الحربي بما تعيشه المملكة في هذا العهد الميمون من تطور شمل مختلف مناحي الحياة .
وقال الحربي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء على يد المــلك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – الذي أرسى دعائم الوحدة الوطنية على أساس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وبين مدير شرطة منطقة تبوك أن ما نعيشه اليوم هذه البلاد المباركة التي بهـا أطهر البقاع على ظهر المعمورة، هو بفضل من الله عز وجل ثم بجهود قادتها وصولاً إلى عهــد الخيـــــر والبركـــة والازدهــــــار عهــــــد خــــــادم الحــرمـــين الشـــريفــــين الملــك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي شهدت المملكة في عهده مزيداً من الخير والنماء في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والحضارية حتى غدت مضرب المثل في النماء والأمن والأمان والمضي تحقيق رؤية المملكة (2030) التي يقف وراءها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي الختام دعا مدير شرطة منطقة تبوك الله أن يحفظ مملكتنا الحبيبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان, وأن يسبغ على ولاة امرها الصحة والعافية.

روابط ذات صلة

“طيران الإمارات” تنفي سعيها للاستحواذ على “الاتحاد”

“طيران الإمارات” تنفي سعيها للاستحواذ على “الاتحاد”
كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة

كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة
أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*