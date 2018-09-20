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أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل الإمارة
http://almnatiq.net/?p=633676
المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة , بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي برئاسة وكيل إمارة المنطقة , والتي تم تأسيسها بتاريخ 1434هـ بفكرة من سمو أمير منطقة القصيم لتحقيق تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتوظيف وتوطين الوظائف بالمنطقة والجهات الحكومية التي يتوفر لديها فرص وظيفية بعقود مرتبطة بالقطاع الخاص , أو الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص ، والتي تم توجيه وتوظيف أكثر من 6000 من شباب وفتيات المنطقة من خلالها .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن إعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي سيسهم في تعزيز مواصلة جهود برنامج التوطين نحو تحقيق نتائج إيجابية لخدمة أبناء وبنات هذه المنطقة , مشيراً سموه إلى أن هذه الجهود لن تتحقق الا بالعزيمة والإصرار والتكاتف والجدية التي يبذلها القطاعين الحكومي والخاص عبر تدريب وتأهيل الشباب والشابات وإرشادهم نحو تعزيز دورهم في ممارسة العمل في وظائف القطاع الخاص , منوهاً سموه على الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ عبر تعزيزها لكافة ما يخدم توظيف الشباب والشابات في جميع المجالات وتهيئة الفرص الوظيفية لهم وفقاً لتخصصاتهم وفي كل مجال سواء في عقود الإشراف أو عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية أو الوظائف المرتبطة بهم , متمنياً التوفيق والنجاح للجميع , سائلاً المولى سبحانه أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .

من جهته قدم وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس لجنة التنسيق الوظيفي بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين , على دعمه اللامحدود لشباب وفتيات المنطقة من خلال تعزيز سموه لكل ماله علاقة في توفير مجالات فرص العمل لهم , مبيناً إلى أن إعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي يأتي من ضمن متابعة سموه لأعمال التوطين بالمنطقة وتعزيز دوره عبر التنسيق المستمر بين الجهات المعنية .

يذكر أن اللجنة شكلت برئاسة وكيل إمارة المنطقة وعضوية كل من أمانة المنطقة , والشؤون الصحية , وفرع وزارة التجارة والإستثمار , وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , وإدارة تعليم القصيم , وإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة , وخدمات المياه بمنطقة القصيم ، وفرع هيئة السياحة بالمنطقة , وصندوق تنمية الموارد البشرية , وبنك التنمية الاجتماعية , والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ، وأمين عام برنامج التوطين احمد المشيقح .

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