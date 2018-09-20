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كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة

كلمة معالي أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=633679
المناطق - المدينة المنورة

 

أوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري ، أن مناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية ، يأتي تأكيدا للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – التي وفرت للمواطن كافة سبل العيش الرغيد ، وما قطعته بلادنا من مراحل تنموية كبيرة تبوأت من خلالها المملكة مراكز مرموقة بين دول العالم بفضل الله ثم سياسة حكومتنا الرشيدة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 . وتابع أمين منطقة المدينة المنورة أن ذكرى اليوم الوطني تسترجع مآثر مؤحد هذا الكيان المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، ومسيرته الخالدة لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد ويعيشون في أمن وأمان وطمأنينة و استقرار، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده ، وصولاً إلى قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .

ونوه المهندس العمري بما تشهده المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من نقلة نوعية في كافة المجالات والخدمات ، ولاسيما الخدمات البلدية وحجم مشروعات البنى التحتية والخدمية والاستثمارية وهي انعكاس لهذه المسيرة العطرة ، متمنياً لوطننا الغالي مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة. داعياً الله أن يحفظ قادة هذا الوطن من كل مكروه ، وأن يوفق جنودنا البواسل ، وأن يرفع رايتهم على من عاداهم انه سميع مجيب .

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