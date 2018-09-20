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بن فحاس : اليوم الوطنى للمملكة ذكرى 88 عاماً من الرخاء والاستقرار

بن فحاس : اليوم الوطنى للمملكة ذكرى 88 عاماً من الرخاء والاستقرار
http://almnatiq.net/?p=633688
المناطق - أبها
قال  الأمين العام لجمعية البر بابها محمد بن سعيد بن فحاس  بمناسبة اليوم الوطني ال 88 ، حَريٌ بنا بهذه المناسبة أن نتذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وبانى أمجادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذى وحد الصف ونشر الأمن والاستقرار فى ربوع هذا الوطن وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .
وإن للمملكة مكانتها الرفيعة بين الدول الإسلامية والعالمية حيث شرّفها الله بمهد الرسالة النبوية وجعل بها قبلة المسلمين كما شرفها سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين فقامت بحمل الأمانة على أكمل وجه تحقيقاً لعبادة الله وحده وخدمة للبشرية والإسهام فى تحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة على المستوى الإقليمى والدولي .
لقد حظيت المملكة العربية السعودية بإعجاب وتقدير دول العالم لما تبذله من جهود عظيمة فى مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة السبل وتبنيها منهج الوسطية والاعتدال ، كما أن ما حققته من إنجازات عظيمة على المستوى الاقتصادي والتنموي مما جعلها بمكانة عالية بين الدول .
 ولا يفوتنى فى هذه الذكرى الغالية أن أجدد الولاء والوفاء لرجل الحزم والعزم قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين سائلاً الله تعالى أن يحفظهما ويديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار .

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