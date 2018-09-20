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جامعة الأمير فهد بن سلطان تحتفي بيوم الوطن وتعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء

جامعة الأمير فهد بن سلطان تحتفي بيوم الوطن وتعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء
http://almnatiq.net/?p=633697
تبوك - علي العميري
أعلن مدير جامعة الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان , بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية عن منح دراسية في تخصصات الجامعة المختلفة لأبناء الشهداء المقيمين في منطقة تبوك.
وقال في كلمة له خلال الحفل الذي أقامته الجامعة اليوم , إحتفاءً بذكرى اليوم الوطني , أن جامعة الأمير فهد بن سلطان تتشرف بمنح أبناء الشهداء المقيمين بالمنطقة هذه المنح الدراسية , التي تأتي ترجمة لما توليه قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله- من اهتمام ورعاية لأسر الشهداء، واستشعار بواجبهم – ايدهم الله – تجاه من ضحوا بدمائهم وأرواحهم للحفاظ على تراب وحدود هذا الوطن الذي تمر علينا ذكرى عامه الثامن والثمانين ونحن نعيش فيه بأمن وأمان ورخاء عظيم.
وأضاف ” إننا كسعوديين مدعوين لتلمس الفرص العظيمة التي تتحقق لأبناء هذا الوطن المعطاء من خلال قيام هذه المشاريع في المنطقة ثم اعداد أبناءنا ليكونوا الأساس فرؤية القيادة الحكيمة اتخذت من الانسان السعودي محورا لها لتحقيق نهضة تنموية شاملة‏.
من جانبه بين ضيف الجامعة الدكتور مسعد العطوي , أن الملك عبد العزيز بدأ بالإهتمام بالتعليم والتركيز على تنمية الفكر لإنسان هذا الوطن , ففتح المدارس وأستقطب في ذلك أفضل المعلمين , ثم تولى تأمين خط الحجاج إيماناً منه – رحمه الله – بأن مكة والمدينة هي ملتقى العالم الإسلامي بأكمله , وعلى ضوء ذلك فإن المحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم شيء أساسي سيعود بالنفع على أبناء الوطن من خلال التقائهم بأهم المفكرين والمثقفين وكبار علماء الإسلام , منوها في ختام حديثه بدور كل من أسس لهذا الوطن وعمل من أجله حتى بات اليوم فخراً لك من يعيش على أرضه , داعياً الله أن يديم عليه أمنه واستقراره وأن يحفظ ولاة أمرنا الذين بذلوا ولا زالوا من أجل المواطن والوطن الشيء الكبير والكثير .جامعة الأمير فهد بن سلطان تحتفي بيوم الوطن وتعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء بمنطقة تبوك

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