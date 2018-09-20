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المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد ورشة العمل الطارئة العاشرة

المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد ورشة العمل الطارئة العاشرة
http://almnatiq.net/?p=633700
المناطق _ عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير ورشة العمل العاشرة يوم الخميس الموافق 10 / 1 / 1440هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وذلك لدراسة المشاريع الجديدة المطلوب اعتمادها في ميزانية 1440-1441 هـ  وذلك بحضور وكيل أمين منطقة عسير للمشاريع المهندس أحمد ناصر الذي استعرض المشاريع  المقترح تنفيذها خلال ميزانية العام المالي 1440هـ/ 1441هـ  وبعد الاستماع لمداخلات وآراء الأعضاء تم إقرار المشاريع التي تم عرضها على المجلس المراد تنفيذها خلال ميزانية العام المالي 1440/1441هـ وفي حال اعتماد أي من هذه المشاريع من قبل وزارة المالية يتم عرضها على المجلس للإطلاع على آلية وأولوية تنفيذها ، ومخاطبة الأمانة بما لدى المجلس من مبادرات ومشاريع جديدة تختلف عن ما تم عرضه .

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