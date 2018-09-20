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تخصيص 30 موقعاً للأسر المنتجة في “مهرجان صفري بيشة”

تخصيص 30 موقعاً للأسر المنتجة في “مهرجان صفري بيشة”
http://almnatiq.net/?p=633703
المناطق _ عسير
خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان صفري بيشة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة 30 موقعاً للأسر المنتجة داخل المهرجان والمقام فعالياته في سوق التمور الجديد واستطاعت الأسر المنتجة بمهرجان صفري بيشة، إبراز مشاركتها الفاعلة والمهمة التي تترجم ما تختزله تلك الأسر السعودية من إبداع وتميز في المجلات كافة، فالأكلات الشعبية والمشغولات والحرف اليدوية والمأكولات الحديثة وفنون الطبخ أبرز تلك المجالات وذلك عبر القرية التراثية بالمهرجان . واوضحت مسؤولة القرية التراثية ومشرفة الأسر المنتجة بالمهرجان فاطمة آل زمام أنه يتم من خلال القرية التراثية التعريف بهم وبأعمالهم الحرفية، حيث يهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الحرف والصناعات المنزلية والصناعات التقليدية والتراثية وزيادة قدرتها التنافسية مع المنتجات الأخرى المماثلة في السوق المحلية .
وابرزت عدد من المشاركات منتجاتهن المتنوعة بالمهرجان الذي يقف مع الأسر المنتجة ومساعدتهن للإندماج في المجتمع، فيما استعرضت بعض الأركان جانباً من إبداعاتها في صناعة وتنسيق الزهور والهدايا والمشغولات اليدوية والمشروبات والأكلات المتنوعة، مؤكدين أن المهرجان أعطاهم دافعاً معنوياً كبيراً وجسد بداخلهم حب العمل والعطاء واستعراض المواهب، موضحين أن مثل هذه المهرجانات تعزز دور المرأة في خدمة المجتمع وإيجاد دخل مادي مجزي.
يُذكر أن مهرجان صفري بيشة يوفر للأسرة والشباب والأطفال جميع الإمكانيات والسبل المتاحة التي تواكب تطلعاتهم وتتوافق مع المعطيات السياحية، مع ما يشهده المهرجان من شمولية وتنوع في البرامج والفعاليات على الأصعدة كافة الجدير بالذكر بان القرية التراثية والتي تنطلق منها فعاليات الأسر المنتجة كانت محل انظار لضيوف المهرجان من خارج المحافظة ومن داخلها والذين حرصوا على زيارة القرية كما يتواجد بالقرية التراثية قسم للعلاقات العامة والاعلام النسائي ببلدية بيشة والذى يقدم خدمات التعريف عبر نشرات بالخدمات التي تقدمها البلدية.

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