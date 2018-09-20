” جسور” يُعد جامعة نجران للاعتماد الأكاديمي

المناطق _ نجران

تطلق جامعة نجران ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير والجودة الأسبوع المقبل _ بإذن الله تعالى _ برنامج “جسور” لتهيئة منسوبي الجامعة والخريجين و ممثلي المجتمع و سوق العمل وجهات التوظيف لزيارة فريق المراجعين من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، حيث سيبدأ البرنامج يوم الاثنين 14 محرم الجاري وينتهي في 5 صفر المقبل.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. يحيى الحفظي، أن البرنامج موجه لكافة فئات الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلاب و الخريجين وممثلي المجتمع وسوق العمل؛لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي الذي تصبوا إليه الجامعة وجميع برامجها الأكاديمية لضمان جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن البرنامج يشهد إقامة 48 ورشة تدريبية بواقع 6 ورش يومية للجانبين الرجالي والنسائي بالتزامن ، وقد اسندت ورش العمل والتدريب بالبرنامج لنخبة من الخبراء والمتميزين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي،ويشرف على البرنامج وكيلة عمادة التطوير والجودة د. هدى اليامي.