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الأميرتركي بن عبدالعزيز: 88 عام من التاريخ والنهضة والمجد واليوم نجدد الولاء للقيادة والوطن

الأميرتركي بن عبدالعزيز: 88 عام من التاريخ والنهضة والمجد واليوم نجدد الولاء للقيادة والوطن
http://almnatiq.net/?p=633708
المناطق - أشرف العصيمي
رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز  التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد  وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.
وأكد سموه   أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها معاني الولاء للوطن, وتؤكد أهمية الملحمة التي وحدت  وأرست قواعد هذه البلاد منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي أسس قواعد هذه البلاد المباركة، مروراً بأبنائه البررة الملوك من بعده حتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ملك الحزم والعزم .
وبين اننا في ذكرى يومنا الوطني نحاول أن نستحضر كل القيم والمفاهيم والتضحيات التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق، فمن نعم الله على هذه البلاد الطاهرة أن اختصها بقيادة حكيمة راشدة سعت ولازالت للارتقاء بهذا الوطن ومواطنيه إلى أعلى المستويات، فلم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  حيث شهدت المملكة نهضة تنموية كبرى، في شتى مجالات الحياة المختلفة: الصحية منها والاقتصادية, والتعليمية, والاجتماعية، والثقافية، هذه التنمية الشاملة التي حققت للمواطن العيش الكريم، وجعلت المملكة العربية السعودية محط أنظار الآخرين إعجابًا وتقديرًا .
واضاف إننا في مثل هذا اليوم المجيد ، اليوم الوطني نُؤكِّد كشعب سعودي  الولاء ونُجدِّد العهد بأن نقف صفَّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة ،من أجل رفعة وطننا.
واختتم حديثه عن ذكرى اليوم الوطني بالدعاء إلى الله بأن يحفظ وطننا وقيادتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يعيد علينا هذه الذكرى الوطنية والوطن يرفل بثوب العز .

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