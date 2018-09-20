أمير الرياض يستقبل أعضاء لجنة شباب محافظة وادي الدواسر

المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, أعضاء لجنة شباب محافظة وادي الدواسر يتقدمهم المحافظ رئيس لجنة شباب المحافظة عبدالله بن سليمان المبارك, ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العمري.

وقدم محافظ وادي الدواسر لسمو أمير منطقة الرياض التقرير السنوي عن اللجنة وأنشطتها الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المحافظة في بناء المستقبل وإشراكهم في أعمال التنمية ودفع عجلة التطور.

كما دشن سموه شعار اللجنة الذي يعبر في تصميمه عن المحافظة ويرمز للبذل والعطاء.

وعبر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته وفخره بما وصل إليه الشباب والشابات في بلادنا من مستوى علمي وقدرة عمليه ومهارات مميزة, مؤكداً ضرورة تقديم كل الفرص لهم والاهتمام وإشراكهم في جميع الجوانب الحياتية والمستقبلية.

حضر الاستقبال أمين عام لجنة شباب المنطقة الاستشارية الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر.