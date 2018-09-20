وكيل محافظ البدع يطلع الترتيبات النهائية لاحتفالات البدع بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

المناطق- علي العميري

تفقد وكيل محافظ البدع ابراهيم بن عيد المسعودي يرفقه كل من رئيس بلدية البدع المهندس محمد بن عطا الله التويجري ومدير البحث وقائد الدوريات بشرطة المحافظة النقيب مازن بن سعيد الحربي ومدير وحده مرور البدع الرقيب يوسف الزهراني اليوم موقع الاحتفال واطلع على الترتيبات النهائية لاحتفالات البدع بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ الذي سيقام الاحد القادم في الملعب الرياضي بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية البدع المهندس محمد بن عطا الله التويجري أن الفعاليات والأنشطة تتواكب مع المناسبة الوطنية التي تعيشها بلادنا في هذا اليوم مشيراً إلى أنها تشتمل على عروض الفنون الشعبية، ومسيرات الهجن والخيل ، ومسابقات المسرح المفتوح للجمهور إضافة إلى مسيرة الدوائر الحكومية ومسيرة خاصة لطلاب مدارس قطاع التعليم بالمحافظة .