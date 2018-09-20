مدير فرع هيئة الرياضة بتبوك : في يوم الوطن نستعيد صفحات مشرقة من العزم والعمل

وصف مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود بن صباح العنزي, الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة, بأنها ذكرى الترابط والإخاء بين أبناء الوطن، فيه يجدّد الولاء للوطن الغالي، ونستعيد فيها صفحات مشرقة من العزم والعمل للبناء والتنمية, انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، وتواصل العطاء مع أبنائه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وعد مدير فرع هيئة الرياضة بالمنطقة هذه المناسبة تجسيداً لمرحلة التأسيس تسرد فيها قصة إخلاص وعمل من أبناء هذه الأرض ، التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلّم شرعاً ومنهاجاً، حتى بلغت مقاماً مرموقاً عربياً وإسلامياً وعالمياً لاسيما في المجال الرياضي الذي توليه القيادة كل الاهتمام.

وأوضح أنه يوماً بعد يوم تزداد المملكة بفضل الله سبحانه ثم بحكمة قادتها ،رفعة وتقدماً وتطوراً في مختلف المجالات، مؤكداً أن ما تشهده جميع مناطق المملكة من مشروعات رياضية شملت المنشآت والرياضيين وغيرها، لخير شاهد على عناية الدولة بالمواطن وتوفير الخدمات والمرافق له.