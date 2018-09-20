مدير ميناء ضبا : اليوم الوطني دعوة للتفكير في مغزى ودلالة الإنجاز التاريخي لتوحيد المملكة

المناطق - علي العميري

عبر مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن احمد الجهني عن فخره واعتزازه بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة الذي يحتل مكانة كبيرة في مشاعر وقلوب القيادة الرشيدة والمواطنون.

وقال : اليوم الوطني في أحد معانيه دعوة للتفكير في مغزى ودلالة الإنجاز التاريخي الذي حققه الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في فترة وجيزة جداً، لكنها كبيرة بما تحقق فيها من تقدم وتطور ورقي ونهضة شاملة عمّت كل أرجاء الوطن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت المملكة أنموذجاً فريداً يُقتدى به في تحقيق الرخاء وتقدم الشعوب، وعلى هذه الخطى واصل أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد الطاهرة مسيرة البناء والنماء ، فشمل التطور والتقدم جميع المجالات التنموية والتعليمية والصحية وعمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

وأضاف : يشهد العالم أجمع على ما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وزائريه, فالمملكة تسير بخطى واثقة وجريئة وثابتة شملت النهوض بالبلاد في شتى الميادين العمرانية والعلمية والتقنية والصناعية والاقتصادية مع الالتزام بقيم المجتمع ومبادئه والأخذ بوسائل الحضارة والتقدم العلمي والتقني ونشر الوعي الحضاري بين أبنائها كونهم محور اهتمام قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ونحوهم تتجه خطى التطوير لأنهم هم الثروة الحقيقة التي يستثمر فيها لتكون بمثابة مؤشرات صادقة لمعنى التلاحم والوحدة بين أبناء وقادة وطننا الكريم.

وأشار إلى رؤية المملكة 2030م التي تركز على مجتمع حيوي واقتصادي مزده وطموح، تؤكد أهمية تنوع و توزيع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وأن إنجازات ميناء ضبا وخطة تطويره مستمرة بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي الذي يلقاه الميناء من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, والتوجيهات الحثيثة من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ, ومن معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ, لجعل ميناء ضبا قادراً على أن يلعب الدور الذي خطط له وأنشئ من أجله.

وفي الختام, سأل الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة, ويسدد خطانا على طريق الهدى لمواصلة مسيرة البناء وتواصل عملية التطوير.