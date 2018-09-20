مدير صحة عسير يصدر عدد من التكليفات لقادة التخصصات الطبية

أصدر سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري عدد من القرارات الإدارية ، التي تأتي ضمن الخطة التطويرية الهادفة لإحداث نقلة نوعية وزيادة نسبة جودة الأداء في بيئة العمل بمرافق صحة المنطقة ؛ بما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمة الصحية ، ونصت القرارات الإدارية التي أصدرها سعادته على تكليف عشرة استشارين من قادة التخصصات الطبية تحت إدارة الخدمات العلاجية لمدة عام بالإضافة إلى عملهم ، مما سوف يسهم في تبادل الخبرات واستثمار القدرات بالشكل الأمثل ، وذلك على النحو التالي :

1- عبدالله عثمان آل عثمان قائداً لتخصص الغدد الصماء والسكري.

2- عبدالرحمن علي الشهري قائداً لتخصص أمراض الدم والاورام .

3- مسعود علي القحطاني قائداً لتخصص جراحة العيون .

4- محمد حسن الشهري قائداً لتخصص الجراحة العامة والغدد والسمنة.

5- عادل علي المصوري قائداً لتخصص قسطرة القلب .

6- سلطان يحيى الفيفي قائداً لتخصص الباطنية .

7- أحمد محمد المالكي قائداً لتخصص الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية .

8- إبراهيم أحمد عسيري قائداً لتخصص الأمراض المعدية للأطفال .

9- إبراهيم محمد النعمي قائداً لتخصص جراحة المخ والاعصاب والقسطرة العصبية.

10-بسمة محمد آل مفرح المشرفة على أقسام النساء والولادة بمنطقة عسير .

وفي سياق متصل أصدر سعادته قراراً بتكليف الاخصائي مشرف خلوفه الشهري مشرفاً على مركز الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لأمراض القلب ، والأخصائي مبارك سفر البكار مشرفاً على مركز العيون بمستشفى خميس مشيط .