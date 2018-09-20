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مدير صحة عسير يصدر عدد من التكليفات لقادة التخصصات الطبية

مدير صحة عسير يصدر عدد من التكليفات لقادة التخصصات الطبية
http://almnatiq.net/?p=633731
المناطق - عسير
أصدر  سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري عدد من القرارات الإدارية ، التي تأتي ضمن الخطة التطويرية الهادفة لإحداث نقلة نوعية وزيادة نسبة جودة الأداء في بيئة العمل بمرافق صحة المنطقة ؛ بما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمة الصحية ، ونصت القرارات الإدارية التي أصدرها سعادته على تكليف عشرة استشارين من قادة التخصصات الطبية تحت إدارة الخدمات العلاجية لمدة عام  بالإضافة إلى عملهم ، مما سوف يسهم في  تبادل الخبرات واستثمار القدرات بالشكل الأمثل ، وذلك على النحو التالي :

1- عبدالله عثمان آل عثمان قائداً لتخصص الغدد الصماء والسكري.
2- عبدالرحمن علي الشهري قائداً لتخصص أمراض الدم والاورام .
3- مسعود علي القحطاني قائداً لتخصص جراحة العيون .
4- محمد حسن الشهري قائداً لتخصص الجراحة العامة والغدد والسمنة.
5- عادل علي المصوري قائداً لتخصص قسطرة القلب .
6- سلطان يحيى الفيفي قائداً لتخصص الباطنية .
7- أحمد محمد المالكي قائداً لتخصص الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية .
8- إبراهيم أحمد عسيري قائداً لتخصص الأمراض المعدية للأطفال .
9- إبراهيم محمد النعمي قائداً لتخصص جراحة المخ والاعصاب والقسطرة العصبية.
10-بسمة محمد آل مفرح المشرفة على أقسام النساء والولادة بمنطقة عسير .

وفي سياق متصل أصدر سعادته قراراً بتكليف الاخصائي مشرف خلوفه الشهري مشرفاً على مركز الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لأمراض القلب ، والأخصائي مبارك سفر البكار مشرفاً على مركز العيون بمستشفى خميس مشيط .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

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