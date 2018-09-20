مدير صحة عسير يصدر عدد من التكليفات لقادة التخصصات الطبية

1- عبدالله عثمان آل عثمان قائداً لتخصص الغدد الصماء والسكري.
2- عبدالرحمن علي الشهري قائداً لتخصص أمراض الدم والاورام .
3- مسعود علي القحطاني قائداً لتخصص جراحة العيون .
4- محمد حسن الشهري قائداً لتخصص الجراحة العامة والغدد والسمنة.
5- عادل علي المصوري قائداً لتخصص قسطرة القلب .
6- سلطان يحيى الفيفي قائداً لتخصص الباطنية .
7- أحمد محمد المالكي قائداً لتخصص الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية .
8- إبراهيم أحمد عسيري قائداً لتخصص الأمراض المعدية للأطفال .
9- إبراهيم محمد النعمي قائداً لتخصص جراحة المخ والاعصاب والقسطرة العصبية.
10-بسمة محمد آل مفرح المشرفة على أقسام النساء والولادة بمنطقة عسير .
وفي سياق متصل أصدر سعادته قراراً بتكليف الاخصائي مشرف خلوفه الشهري مشرفاً على مركز الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لأمراض القلب ، والأخصائي مبارك سفر البكار مشرفاً على مركز العيون بمستشفى خميس مشيط .
التعليقات (٠) اضف تعليق