شوارع وميادين الرياض تتزين براية التوحيد احتفالاً بيوم الوطن

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ازدانت شوارع وميادين وطرقات مدينة الرياض بالآلاف من الأعلام والإضاءات الجمالية احتفالاً بمناسبةاليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

وزينت أمانة منطقة الرياض شوارع العاصمة والأنفاق والجسور والطرق الرئيسية والميادين والساحات الكبرى بالعلم السعودي احتفالاً بالذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وتزامناً مع اليوم الوطني واحتفالات مناطق المملكة بهذه الذكرى الغالية زينت أمانة الرياض شوارع وميادين العاصمة بعدد كبير من أشجار الزينة المضيئة وكشافات إضاءة النخيل، ولوحات جمالية بهذه المناسبة الغالية.