احدث الأخبار

“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض
منطقة الرياض
 مركز الملك فيصل للبحوث يدشن موسمه الثقافي الجديد
منطقة الرياض
 مناهج «الحوثي» تهدم العقيدة وتغتال الطفولة وتخترق الفكر اليمني
أبرز المواد
 شوارع وميادين الرياض تتزين براية التوحيد احتفالاً بيوم الوطن
أبرز المواد
 التعاون يسقط الاتحاد ويأزم موقفه في الدوري
أبرز المواد
 الفتح يفرض التعادل الإيجابي على الشباب
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يصدر عدد من التكليفات لقادة التخصصات الطبية
منطقة عسير
 مدير ميناء ضبا : اليوم الوطني دعوة للتفكير في مغزى ودلالة الإنجاز التاريخي لتوحيد المملكة
منطقة تبوك
 260 صورة نادرة للملك المؤسس توجد بهذا المكان
أبرز المواد
 مدير فرع هيئة الرياضة بتبوك : في يوم الوطن نستعيد صفحات مشرقة من العزم والعمل
منطقة تبوك
 وكيل محافظ البدع يطلع الترتيبات النهائية لاحتفالات البدع بمناسبة اليوم الوطني ٨٨
منطقة تبوك
 أمير الرياض يستقبل أعضاء لجنة شباب محافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض

“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض

منطقة الرياض
مركز الملك فيصل للبحوث يدشن موسمه الثقافي الجديد

مركز الملك فيصل للبحوث يدشن موسمه الثقافي الجديد

منطقة الرياض
مناهج «الحوثي» تهدم العقيدة وتغتال الطفولة وتخترق الفكر اليمني

مناهج «الحوثي» تهدم العقيدة وتغتال الطفولة وتخترق الفكر اليمني

أبرز المواد
شوارع وميادين الرياض تتزين براية التوحيد احتفالاً بيوم الوطن

شوارع وميادين الرياض تتزين براية التوحيد احتفالاً بيوم الوطن

أبرز المواد

شوارع وميادين الرياض تتزين براية التوحيد احتفالاً بيوم الوطن

شوارع وميادين الرياض تتزين براية التوحيد احتفالاً بيوم الوطن
http://almnatiq.net/?p=633739
المناطق_الرياض

ازدانت شوارع وميادين وطرقات مدينة الرياض بالآلاف من الأعلام والإضاءات الجمالية احتفالاً بمناسبةاليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وزينت أمانة منطقة الرياض شوارع العاصمة والأنفاق والجسور والطرق الرئيسية والميادين والساحات الكبرى بالعلم السعودي احتفالاً بالذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وتزامناً مع اليوم الوطني واحتفالات مناطق المملكة بهذه الذكرى الغالية زينت أمانة الرياض شوارع وميادين العاصمة بعدد كبير من أشجار الزينة المضيئة وكشافات إضاءة النخيل، ولوحات جمالية بهذه المناسبة الغالية.

روابط ذات صلة

“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض

“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض
مركز الملك فيصل للبحوث يدشن موسمه الثقافي الجديد

مركز الملك فيصل للبحوث يدشن موسمه الثقافي الجديد
مناهج «الحوثي» تهدم العقيدة وتغتال الطفولة وتخترق الفكر اليمني

مناهج «الحوثي» تهدم العقيدة وتغتال الطفولة وتخترق الفكر اليمني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*