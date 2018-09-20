مركز الملك فيصل للبحوث يدشن موسمه الثقافي الجديد

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يدشن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، موسمه الثقافي الجديد، بباقة مميزة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المنوعة، وتتنوع الفعاليات في الموسم الجديد ما بين المحاضرات العامة وحلقات النقاش وورش العمل، حول عدد من القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة في المنطقة والعالم.

وخلال شهر سبتمبر الجاري، تبدأ فعاليات الموسم الجديد بمحاضرتين، تأتي الأولى بعنوان: “القيادة التحولية عند المهاتما غاندي.. أهميتها في العالم المعاصر” تقدمها شوبهانا رادهاكريشنا رئيس منتدى غاندي للحوكمة الأخلاقية للشركات، وذلك مساء الأربعاء 16 المحرم 1440هـ الموافق 26 سبتمبر 2018م بقاعة المحاضرات في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض.

فيما تحمل المحاضرة الثانية عنوان: “الذكرى المئة والخمسين لإصلاحات حقبة ميجي.. نظرة على التطور الحداثي لليابان في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين”، يقدمها البروفيسور كاورو إيوكيبي، من كلية الدراسات العليا للقانون والسياسة ، جامعة طوكيو، بقاعة المحاضرات في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض، مساء الأحد 20 المحرم 1440هـ الموافق 30 سبتمبر 2018م.

وصرح الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية د. سعود السرحان، أن المركز يهدف في الموسم الثقافي 2018م/ 2019م إلى مواصلة إسهامه البارز في دعم الثقافة والفكر والبحث العلمي في المملكة والعالم العربي والدولي، وذلك عبر تنظيم عدد من الفعاليات من المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة بين أفراد المجتمع العلمي والعام.

مشيراً إلى أن تنفيذ الموسم الثقافي الجديد يأتي تأكيدًا لدور المركز في خدمة المجتمع في مختلف المجالات الفكرية والبحثية والثقافية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية وغيرها من المجالات للقيام برسالته في خدمة المجتمع.

وأوضح السرحان أن الحضور للموسم الثقافي السابق 2017م/ 2018م في المركز كان مميزًا، حيث حضر وشارك عدد كبير من الجمهور في فعاليات المركز المتنوعة خلال الموسم السابق، وقد بلغ عدد المحاضرات وورش العمل التي أقامها المركز الموسم الثقافي المنقضي أكثر من 26 فعالية.

ويمكن الاطلاع على الفعاليات المستقبلية التي يعقدها المركز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز على www.kfcris.com، أو عبر متابعة حسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي (KFCRIS) لمعرفة كل جديد.