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“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض

“130” حاله تستفيد من فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=633754
المناطق - الرياض

نظمت مراكز التأهيل والرعاية النهارية التابعة لفرع وزارة العمل والتننمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الجاري العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بحضور130 حالة من المستفيدين من رعايتها و الموظفات العاملات معهم.

أولى هذه الفعاليات كانت في مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي حيث قدمت مشرفة العلاج الطبيعي نورة الدوسري وبحضور 60 مستفيدة ورشة عمل تدريبية بعنوان  “العلاج الطبيعي ودوره بالتدخل المبكر” تناولت فيها مفهوم العلاج الطبيعي واهدافه واهمية دوره العلاجي في التدخل المبكر مع شرح لآلية العمل بقسم العلاج الطبيعي في المركز واهم اهدافه ،في حين اقام القسم النسائي في مركز التأهيل الشامل بالخرج فعاليةً أخرى حضرها “30” مستفيدة بالتعاون مع مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم اشتملت على العديد من الأركان التعريفية بالأجهزة المستخدمة في العلاج الطبيعي وأهم التمارين العامة المفيدة لصحة الإنسان وبعض المنشورات التوعوية وركن خاص للعلاج باللعب للأطفال مع توزيع الهدايا في ختام الفعالية على جميع الحالات بالمركز ، كما نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز حفلاً بهذه المناسبة حضره 30 حالة و10 موظفات واحتوى على اركان متنوعة للألعاب الحركية والرسم والتلوين وبعض المسابقات التنافسية بين الحالات بالإضافة إلى تقديم نبذة مبسطة للموظفات عن اهمية العلاج الطبيعي واجهزته و عرض مرئي شامل لابرز انجازات الحالات خلال العام الماضي .

تأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الفروع النسائية في منطقة الرياض  طوال العام للمشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والاجتماعية والدينية بهدف دمج فئاتها المستفيدة من الرعاية في المجتمع و تثقيف الفريق العامل معهم.

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