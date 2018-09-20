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فريق طبي بمستشفى النماص ينهي معاناة مريض من الآم الركبة الحادة

فريق طبي بمستشفى النماص ينهي معاناة مريض من الآم الركبة الحادة
http://almnatiq.net/?p=633758
المناطق- عسير

تمكن  فريق طبي جراحي في مستشفى النماص العام بقيادة الدكتور ماجد الشهري من إنهاء معاناة  مريض وذلك بعد نجاح إجراء عملية جراحية لتغيير مفصل الركبة اليسرى له بإستخدام الأجهزة الحديثة المستخدمة عالمياً .
وأوضحت صحة عسير أن  المريض كان يعاني من آلام مزمنة في الركبة وصعوبة في الوقوف والحركة ، ليتم تشخصيه وإستكمال اجراءات التدخل الجراحي ، حيث تكللت العملية ولله الحمد  بالنجاح و تمكن المريض من الوقوف والمشي بعد العملية مباشرة في غرقة الإفاقة ، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع تمكن المريض من قيادة السيارة وإختفاء أغلب الآلام ،
جدير بالذكر أن هذه العمليات تأتي تواصلاً لجهود صحة عسير الهادفة إلى إتاحة الفرصة لتسريع إجراء العمليات الجراحية لمثل هذه الحالات دون الحاجة لإدراجهم في قائمة الإنتظار لفترات طويلة في بعض الأحيان ، عبر برامج الأطباء الزائرين ، والتعاون بين مستشفى النماص ومستشفى أحد رفيدة وقسم العظام بمستشفى عسير المركزي.

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