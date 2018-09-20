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تعليم شرورة يناقش المعايير الخاصة بالتعليم في المدن الصحية

تعليم شرورة يناقش المعايير الخاصة بالتعليم في المدن الصحية
http://almnatiq.net/?p=633761
المناطق _ عسير
ناقش مدير عام إدارة تعليم محافظة شرورة فهد بن صالح عقالا اليوم، مع وفد من منظمة الصحة العالمية المعايير الخاصة بالتعليم في برنامج المدن الصحية.
كما نوقش خلال اللقاء دور مدراء المدارس في عقد اجتماعات دورية مع لجان التنمية المجتمعية والمحلية والآباء لتقييم نوعية التعليم والبيئة المدرسية والحالة الصحية للأطفال، والعلاقات بين الآباء والاطفال والمعلمين من أجل التغلب على أوجه القصور والمشاكل القائمة، إضافةً إلى تشجيع الشباب والشابات ليكونوا أعضاء فاعلين في حملة محو الأمية من الجانب التطوعي.

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