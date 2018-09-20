أمين عسير : يشدد على إنهاء إجراءات المعاملات دون تأخير و في إطار زمني محدد

المناطق _ عسير

شدد أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي ، على ضرورة إنهاء إجراءات المعاملات الرسمية لدى الأمانة بجميع وكالاتها و اداراتها و فروعها المرتبطة دون تأخير ، و ذلك وفق الأنظمة المعمول بها .

و أوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير بأن امين المنطقة د . وليد الحميدي قد اصدر تعميما واضحا لجميع الوكالات و الإدارات في الأمانة و فروعها ، حيث جاء وفق الالية اللازمة للتعامل مع أي معاملات متأخرة يتم رصدها في اقسام الأمانة سواء كانت لمواطنين ، او جهات رسمية .

و أشار الى انه لوحظ ورود العديد من الإجراءات المتخذة على بعض المعاملات بشكل غير مكتمل ، إضافة الى عدم الالتزام بالمدة المسموح بها للإنجاز المعاملات مما نتج عن ذلك تأخر في انهاء الإجراءات وفق ما هو معمول به و مطلوب .

و اكد المركز بأن الحميدي قد شدد على انهاء جميع المعاملات التي ترد الى الأمانة في حدود الاطار الزمني المحدد لها ، منوها الى انه لن يتم التهاون مع من يتسبب في تأخر أي اجراء او توجيه وسيكون عرضة للمسألة و اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحقه .

الجدير بالذكر بأن الحميدي نبه الى أن الجميع هنا جاء من أجل تقديم خدمة ذات جودة و سرعة و اتقان للمستفيد ، و هو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في بناء ودفع عجلة التنمية بمنطقة عسير ، وحث منسوبي الأمانة على بذل المزيد من الجهد والعمل بكل إخلاص وتفاني لخدمة المستفيدين.