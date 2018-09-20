تعليم الأحساء يكشف حقيقة “روضة عالم دزني”

المناطق _الأحساء

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء بياناً توضيحياً يكشف حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن روضة تعمل تحت إسم “عالم ديزني” بالمحافظة، وتداولهم لعدد من مقاطع الفيديو منسوبة لها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي سعد بن محمد آل درويش ، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظ الأحساء تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منتشرة تحت مسمى “روضة عالم دزني” في الأحساء.

وأضاف أنه بناء على ما وردنا من إفادة مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة بشأن الروضة المذكورة، نود التوضيح أنه لا يوجد ضمن سجلاتنا الرسمية المرخصة روضة بهذا الأسم.