عمادة شؤون المكتبات تختم البرنامج التعريفي بالمكتبة بمدينة الملك عبد الله للطالبات

المناطق _ الرياض

بتوجيه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ، وبإشراف من قبل وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة حنان العريني شرعت عمادة شؤون المكتبات بتنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي بالمكتبة في المباني التعليمية بمدينة الملك عبدالله للطالبات بدء البرنامج من يوم الأحد الموافق 1440/1/6 هـ حتى الخميس الموافق 1440/1/10هـ لمنسوبات الجامعة وخاصة الطالبات في الأقسام العلمية، ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا إلى 1 مساء، ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهم وأبرز الخدمات التي تقدمها المكتبة، ودورها في دعم المسيرة التعليمية والبحثية.

وبينت عميدة شؤون المكتبات الأستاذة الدكتورة مها الخثعمي أهمية وجود المكتبة كصرح رئيسي ورافد من روافد دعم المسيرة التعليمية والبحثية بالجامعة باعتبارها المصدر الرئيسي لإتاحة المعلومات للباحثين والرواد، حيث تضم مكتبات الجامعة بين جنباتها مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات المطبوعة والرقمية، وحثت جميع منسوبي الجامعة على الاستفادة من مصادر المعلومات التي تقتنيها أو تشترك فيها الجامعة ممثلة بعمادة شؤون المكتبات، حيث أن العمادة بدعم من معالي مدير الجامعة –رعاه الله-ومتابعة من وكالة الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات تزود مكتبات الجامعة بمجموعات ضخمة من المصادر وتشترك في المكتبة الرقمية السعودية التي تضم مجموعة ثرية من القواعد العربية الأجنبية.

الجدير بالذكر أن مكتبة مدينة الملك عبد الله للطالبات متاحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 ص إلى 6 م، أما يوم السبت فتتوفر لهن مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة بالمدينة الجامعية من 9صباحاً إلى 4:30 مساءً.

وقد وزع خلال البرنامج الكتيبات والبروشورات التعريفية بالمكتبة وخدماتها، وأجيب على جميع الاستفسارات الواردة.