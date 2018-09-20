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الدبل يحث لاعبي الاتفاق على مواصلة الإنتصارات

الدبل يحث لاعبي الاتفاق على مواصلة الإنتصارات
http://almnatiq.net/?p=633778
المناطق _محمود القاضي
اختتم الاتفاق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعداداً لمواجهة الفيحاء غداً الجمعة ضمن جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان مدرب الفريق راموس قد فرض في التدريب عدداً من التطبيقات التكتيكية، قبل أن يخصص الحصة الأخيرة للتدريبات الترفيهية.
وفي ذات الجانب حث رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل اللاعبين على مواصلة الأداء الإيجابي والظفر بنتيجة المباراة، كان ذلك في اجتماع له مع لاعبي الفريق قبل التدريبات.
وطلب الدبل من اللاعبين استغلال عامل الأرض والجمهور في كسب المباراة وعدم التفريط بالنقاط في المباريات التي تلعب بأرض الفريق.

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