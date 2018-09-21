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مدير فرع وزارة الإعلام بتبوك : اليوم الوطني حدث مهم في تاريخنا
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تبوك - فايز السميري
رفع مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة تبوك عبدالله الجارالله, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 لتوحيد المملكة.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة : إن هذا اليوم يأتي والوطن والمواطن يرفل بالنمو والازدهار، لنستذكر ونحن ننعم بفضل الله بالأمن والأمان والازدهار من خلاله سيرة القائد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ من أجل إقامة وتأسيس دولة التوحيد على أسس ثابتة ونهج قويم، لتنطلق نهضة حضارية شاملة غيرت وجه الحياة إلى آفاق من التنمية والتطور والرخاء والازدهار.
وأضاف : أنّ هذا هو العطاء الذي يسعى دوماً في سبيل تنمية المجتمع وتطويره والنهوض به من خلال مواصلة المشروعات التنموية الضخمة في القطاعات كافة التي تستهدف الإنسان والمكان، مشيراً إلى أن مناسبة اليوم الوطني حدث مهم في تاريخ المملكة العربية السعودية لكونها، تستلزم منا الحفاظ على هذه الوحدة وصونها لأن ثمارها اليانعة هي ما ننعم به ــ بحمد الله ــ من أمن ونماء وحاضر مشرق ومستقبل واعد بالخير – بإذن الله – سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة والأمن والأمان.

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