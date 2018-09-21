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نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد رائد جارالله المالكي

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد رائد جارالله المالكي
http://almnatiq.net/?p=633795
المناطق _ مكة المكرمة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد رائد جارالله المالكي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة الطائف وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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