أمين منطقة الباحة : ذكرى اليوم الوطني أصبحت بمثابة الرابط المتين بين ماضينا المجيد وحاضرنا الجميل ومستقبلنا المشرق

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رفع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط باسمه ونيابة عن قيادات ومنسوبي القطاع البلدي ورؤساء البلديات بمنطقة الباحة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى 88 للمملكة .

وأوضح الدكتور علي السواط، أن ذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية تحل وبلادنا ترفل بثياب العزة والنماء والخير والعطاء، مؤكداً أن هذه الذكرى التاريخية المجيدة أصبحت بمثابة الرابط المتين بين ماضينا المجيد وحاضرنا الجميل ومستقبلنا المشرق.

وبين الدكتور السواط أن هذه المناسبة تذكرنا بملحمة التوحيد والتضحيات الكبيرة التي سطّر أمجادها ورفع رايتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – ، مشيراً إلى أن المملكة بالرغم من مرور السنوات الطويلة فإنها سارت وتسير في مسيرتها المظفرة بثبات راسخ وثقة وعزم على ذات النهج الحكيم الذي يتصف بأصالة المبدأ ومتانة البناء وسمو الأهداف ونبل المقاصد.

وأشاد أمين منطقة الباحة بالمنجزات المتتالية لهذا الوطن الشامخ حتى طاولت عنان السماء بما رسمه الملك المؤسس وما سار عليه من بعده الملوك البررة؛ سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – ، لتشرق بعد ذلك شمس التجديد وحقبة العزم والحزم والمنجزات التاريخية غير المسبوقة والقفزات التنموية الكبرى بهمم الرجال العالية وطموحات الشباب غير المحدودة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأمدهما بعونه وتوفيقه.

وأفاد الدكتور السواط أن ذكرى اليوم الوطني ليست يوماً عابراً كأي يوم وليست مجرد شعارات وعبارات، بل هي تاريخ مجيد وحب وانتماء لتراب هذه الأرض الطاهرة، لقد أصبحت هذه الذكرى السنوية بفضل من الله حدثاً وطنياً بارزاً ومنارة تضيء لأجيال الحاضر والمستقبل معالم الطريق، وتعزز فيهم قيم المواطنة والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة التي ما فتئت تبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن وراحة مواطنيه الكرام”.

وسأل أمين منطقة الباحة الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وأن يديم نعمه على مملكتنا وشعبنا .