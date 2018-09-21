احدث الأخبار

اليمن .. نائب الرئيس يطالب الأمم المتحدة بـ”موقف حازم” تجاه الحوثيين
أبرز المواد
 ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس
أبرز المواد
 3 شركات أوروبية وآسيوية جديدة تجمد تعاملات إيران
أبرز المواد
 عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر بالإبصار
أبرز المواد
 مدير التدريب التقني والمهني بتبوك : اليوم الوطني فرصة لإبراز جوانب التنمية الشاملة في بلادنا
منطقة تبوك
 مدير جوازات منطقة تبوك : سنعبر بالوطن الزمان ونشهد العالم على ذلك
منطقة تبوك
 قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : اليوم الوطني مناسبة تأمل وإعجاب بما تحقق من إنجازات
منطقة تبوك
 أمين منطقة الباحة : ذكرى اليوم الوطني أصبحت بمثابة الرابط المتين بين ماضينا المجيد وحاضرنا الجميل ومستقبلنا المشرق
منطقة الباحة
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد رائد جارالله المالكي
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الإعلام بتبوك : اليوم الوطني حدث مهم في تاريخنا
منطقة تبوك
 مدير عام البريد السعودي بتبوك : اليوم الوطني يأتي لنعبر عما تُكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة
منطقة تبوك
 غرفة الشرقية تختتم المرحلة الرابعة لمبادرة التدريب المجانية بحضور نحو 600 شاب وشابة
المنطقة الشرقية
اليمن .. نائب الرئيس يطالب الأمم المتحدة بـ”موقف حازم” تجاه الحوثيين

اليمن .. نائب الرئيس يطالب الأمم المتحدة بـ”موقف حازم” تجاه الحوثيين

أبرز المواد
ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس

ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس

أبرز المواد
3 شركات أوروبية وآسيوية جديدة تجمد تعاملات إيران

3 شركات أوروبية وآسيوية جديدة تجمد تعاملات إيران

أبرز المواد
عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر بالإبصار

عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر بالإبصار

أبرز المواد

عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر بالإبصار

عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر بالإبصار
http://almnatiq.net/?p=633801
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لعنصر كيميائي في دخان السجائر قد يزيد صعوبة الرؤية في ظروف تقل فيها درجة النصوع مثل ضعف الإضاءة أو الضباب أو النور الساطع.

وكتب الباحثون في دورية جاما لطب العيون أن وجود مستويات أعلى من عنصر الكادميوم في الدم يرتبط بتراجع الإحساس بتباين الصورة. وفقا لـ”رويترز”.

وقال كبير الباحثين في الدراسة آدم بولسون من كلية الطب بجامعة ويسكونسن في مدينة ماديسون: “هذا الجانب بالذات من الإبصار مهم حقا لأنه يؤثر في قدرتك على رؤية نهاية حافة أو إدخال مفتاح في قفل في إضاءة ضعيفة”.

وأضاف: “إنه شيء لا توجد طريقة لإصلاحه حاليا بعكس حدة الإبصار التي يمكن علاجها بسهولة بوضع نظارات أو عدسات لاصقة”.

وتابع قائلا إن التدخين يمكن أن يزيد مستويات الكادميوم كما يفعل تناول الخضر الورقية الخضراء والأسماك الصدفية. وأوضح أنه قد يكون من الممكن تناول هذه الخضر مع تجنب الكادميوم إذا كانت الخضر لم تتعرض لمبيدات حشرية.

وقال بولسون إن المعدنين الثقيلين، الرصاص والكادميوم، يتراكمان في شبكية العين، وهي طبقة من الخلايا العصبية تحس بالضوء وترسل إشارات إلى المخ.

وأجرى الباحثون اختبارا على أعين متطوعين لقياس حساسية التباين. لكن بدلا من تصغير الحروف، تضمن الاختبار خفضا تدريجيا للتباين بين لون الحروف والخلفية.

وفي بداية الدراسة لم يعاني أي من المتطوعين وعددهم 1983 من أي قصور في حساسية التباين. وبعد عشر سنوات وجد الباحثون أن ربع المتطوعين تقريبا عانوا بعض التراجع في حساسية التباين بالعين وأن هذا التراجع يرتبط بمستويات الكادميوم لكن ليس الرصاص.

لكن بولسون قال إن ذلك لا يعني بالضرورة أن الرصاص لا يؤثر في حساسية التباين. وأضاف “ربما كان ذلك بسبب أنه في دراستنا لم يحدث تعرض كاف للرصاص (لدى المتطوعين) وقد تتوصل دراسة أخرى إلى وجود ارتباط بينهما”.

روابط ذات صلة

اليمن .. نائب الرئيس يطالب الأمم المتحدة بـ”موقف حازم” تجاه الحوثيين

اليمن .. نائب الرئيس يطالب الأمم المتحدة بـ”موقف حازم” تجاه الحوثيين
ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس

ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس
3 شركات أوروبية وآسيوية جديدة تجمد تعاملات إيران

3 شركات أوروبية وآسيوية جديدة تجمد تعاملات إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*