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قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : اليوم الوطني مناسبة تأمل وإعجاب بما تحقق من إنجازات

قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : اليوم الوطني مناسبة تأمل وإعجاب بما تحقق من إنجازات
http://almnatiq.net/?p=633803
تبوك - فايز السميري
رفع قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة .
وقال اللواء الزهراني بهذه المناسبة، إنّ أبناء الوطن يحتفلون في هذا اليوم التاريخي لتوحيد هذه البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى قدّر لهذه الأمة قائداً ملهماً وملكاً فذاً ومجاهداً مخلصاً وحّد هذا الوطن المعطاء الذي يعمه الأمن والإيمان والطمأنينة والوحدة، وكرّس في نفوس المواطنين روح الانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن.
وأضاف : أننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة لابد لنا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي أنعم بها على هذا الوطن وأبنائه، حيث يعد حبه فخراً واعتزازاً لكل مواطن لذلك علينا أن ندافع عنه ونحميه بكل قوة.
وبين قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي أنّ هذه الذكرى لا تعني مجرد مناسبة وطنية عابرة فحسب، وإنما وقفة تأمل وإعجاب بما حققته المملكة منذ تأسيسها حتى هذا اليوم، وما شهدته من تطور وتنمية شاملة في جميع المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- اللذين سعيا لتطوير المملكة العربية السعودية في جميع المجالات من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعد إنجازاً غير مسبوق .

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