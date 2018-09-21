مدير جوازات منطقة تبوك : سنعبر بالوطن الزمان ونشهد العالم على ذلك

تبوك _ علي العميري

أكد مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني أن المملكة العربية السعودية دولة عظمى دستورها الشريعة الإسلامية السمحة ومنهجها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحكمها العدل والمساواة، مشيراً إلى أن أبناء هذا الوطن العظيم سيعبرون به حدود الزمان بمشيئة الله وسيشهد العالم على ذلك.

وقال في تصريح له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 : أن ما صنعه موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – قل نظيره في التاريخ حيث استطاع بناء دولة عصرية تعاهدها أبناءه البررة من بعده حتى أصبحت على ماهي عليه الآن من أمن ورخاء ونماء ولله الحمد.

وأضاف : ما أجملها من ذكرى ستدفعنا لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي نقطف ثمارها اليوم لخدمة الوطن والمواطنين، ونحتفي بخيرات هذه البلاد التي وصلت إلى أرجاء المعمورة, حيث كان لقادة هذه البلاد اليد الطولى في نشر تعاليم الدين الإسلامي في أقطاب الأرض والوقوف مع المسلمين في شتى بقاع العالم ودعمهم ومساعدتهم ومؤازرتهم في توحيد الصف ولم الشمل والشتات ومساعدة الدول العربية والإسلامية وجميع الشعوب الأخرى في نشر العلم والتنمية وتذليل الصعاب والمشكلات التي تواجه العالم قاطبة، عاداً ذلك مفخرة لكل مواطن سعودي يستذكر فيه تاريخ بلاده وأمجاده وسيرة المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء .