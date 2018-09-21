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مدير التدريب التقني والمهني بتبوك : اليوم الوطني فرصة لإبراز جوانب التنمية الشاملة في بلادنا

مدير التدريب التقني والمهني بتبوك : اليوم الوطني فرصة لإبراز جوانب التنمية الشاملة في بلادنا
http://almnatiq.net/?p=633809
تبوك _فايز السميري
أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن الذكرى الـ 88 لليوم الوطني تأتي وقد تحقق لبلادنا الكثير من جوانب التنمية الشاملة وهي فرصة لإبراز هذه الجوانب التي لامست شتى مجالات الحياة لكي يعيش الجميع على ترابه في أمن واستقرار ورغد عيش وحياة كريمة.
وأبان المهندس المطيري أن منطقة تبوك بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة هذا الوطن العزيز, نالت الكثير من الجوانب التنموية، فهناك المنشآت التدريبية والتقنية المجهزة بأرقى وأحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال لكي ينهل من معينها العلمي والحرفي جميع أبناء وبنات المنطقة، ليكونوا أكثر قدرةً ومهارة لخدمة ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم في ظل تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – فتوجيهاتهما تؤكد دعم ومساعدة هذا الجهاز للقيام بدوره ومهمته على الوجه الأكمل ووفقاً لما خطط له، منوهاً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, وأدواره التوجيهية والتحفيزية الداعمة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن يربط الله على قلوب حماة هذا الوطن جنودنا البواسل المرابطين على الثغور ويكتب لهم التمكين والنصر المبين.

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