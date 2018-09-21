3 شركات أوروبية وآسيوية جديدة تجمد تعاملات إيران

المناطق - الرياض

قررت شركات ألمانية وهندية ويابانية أمس تجميد التعاملات مع إيران مع اقتراب المرحلة الثانية “القاسية” من العقوبات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

البداية من ألمانيا، حيث قررت شركة فولكسفاجن وقف نشاطاتها بصورة شبه كاملة في إيران نزولا عند الضغوط الأمريكية، بحسب ما أوردت وكالة بلومبيرج أمس نقلا عن ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي في برلين.

وأوضح جرينيل أنه تم التوصل إلى اتفاق الثلاثاء بين مجموعة السيارات والخارجية الأمريكية، وبموجب هذا الاتفاق، تحتفظ فولكسفاجن بأنشطة محدودة للغاية في إيران تقتصر على الدواعي الإنسانية.