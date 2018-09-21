اليمن .. نائب الرئيس يطالب الأمم المتحدة بـ”موقف حازم” تجاه الحوثيين

المناطق - الرياض

طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، اليوم الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تنفيذ القرار الخاص باليمن رقم 2216.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أشار الفريق محسن خلال لقائه في الرياض، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث “إلى المشاورات الأخيرة التي دعا إليها المبعوث الأممي واستجابت لها الشرعية وحضر الوفد الحكومي للشرعية في الوقت المحدد وتعامل معها بإيجابية وصدق كعادته في كل جولات المشاورات، في حين استمر الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران في تعنتهم وصلفهم واستهتارهم بأرواح اليمنيين ومعاناة الشعب وأزمته الإنسانية التي تسببوا بها”.

وقال نائب الرئيس اليمني: “كنا نأمل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه تمرد الحوثيين وعدم استجابتهم لجهود ودعوات السلام والسعي بجدية لتنفيذ القرارات الدولية وما أجمع عليه كل اليمنيين وبدعم وتأييد إقليمي ودولي”.

وأضاف “الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الأشقاء في التحالف، تسعى دوماً للسلام وتخوض حرباً دفاعية لاستعادة حق مسلوب سطا عليه الحوثيون وهي الشرعية المعترف بها محلياً وإقليميا ودوليا”.

وأكد الفريق محسن “رفض اليمنيين المطلق للسيطرة على السلطة بقوة السلاح والعنف والتمسك بخيار الديمقراطية والتعددية السياسية والانتخابات باعتبارها الوسيلة المثلى للوصول إلى السلطة”.

ووضع نائب الرئيس اليمني “المبعوث الأممي في صورة الوضع الإنساني الذي يعيشه اليمن وكيف حولت الميليشيات المناطق التي تحت سيطرتها إلى سجن كبير تقتل وتختطف وترهب فيه من تشاء، علاوة على سعيها لتدمير الاقتصاد ونهب الإغاثات وتدمير مؤسسات الدولة”.