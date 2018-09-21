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ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس

ليبيا.. مقتل 9 أشخاص في معارك قرب طرابلس
http://almnatiq.net/?p=633821
المناطق - وكالات

قتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من المدنيين، في معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لمصادر طبية.

وقال أسامة علي المتحدث باسم أجهزة الاسعاف إن 13 شخصا آخرين بينهم أربعة مدنيين أصيبوا وفقا لحصيلة أولية.

ورغم وقف إطلاق النار الذي أبرم في 4 ايلول/سبتمبر برعاية الأمم المتحدة، استؤنفت المعارك هذا الأسبوع وخصوصا في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي الذي دمر عام 2014 في معارك مماثلة.

وقد أودت هذه الاشتباكات بما لا يقل عن 63 شخصًا في أواخر آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليببا على تويتر مرة أخرى الجماعات المسلحة إلى “وقف جميع أعمال العنف فورا”.

وأضافت أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الإنساني ويشكل جريمة حرب”.

وكانت الأمم المتحدة أشارت الأسبوع الماضي الى 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار.

 

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