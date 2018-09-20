الهلال يتقاسم الصدارة مع النصر

المناطق - وكالات

تقاسم الهلال حامل اللقب صدارة الدوري لكرة القدم مع جاره النصر، عقب فوزه على الباطن 3-1 الخميس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في نطاق منافسات المرحلة الثالثة من البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى تسع انتصارات، ليتساوى في كل الاحصاءات مع النصر (سجل كل منهما سبعة أهداف وتلقى هدفين)، بينما بقي الباطن على رصيده السابق نقطة يتيمة بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا.

وكان النصر قد فاز على القادسية 3-صفر في افتتاح المرحلة الأربعاء.

وأهدر الشباب نقطتين ثمينتين بتعادله مع الفتح 1-1 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. تقدم الشباب عن طريق البرازيلي آرثر كايكي (8) وأدرك الفتح التعادل بواسطة الأوروغواياني ماتياس أغويريغاراي (25).

ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط فيما رفع الفتح رصيده إلى 3 نقاط.

وانتزع التعاون فوزا مثيرا بتغلبه على الاتحاد 5-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وبهذا الفوز حافظ التعاون على سجله خاليا من الهزائم ورفع رصيده إلى خمس نقاط، بينما بقي الاتحاد في المركز الأخير دون نقاط.