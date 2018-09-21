نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

المناطق - عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير صباح أمس ميثاق المطار القدوة بمطار أبها ، وذلك بحضور مساعد الرئيس للمطارات المهندس سليمان البسام ، ومدير عام مطار المطارات الجنوبية المهندس أحمد آل سليم وبمشاركة مسئولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار .

و تابع سمو نائب أمير منطقة عسير مع مساعد الرئيس للمطارات المهندس سليمان البسام المواضيع الأساسية ذات الصلة بالمطار ومنها أن الهيئة ستفتتح التوسعة الحالية في مدة لا تتجاوز ٥ أشهر ، علما بانه يتم طرح تنفيذ صالات المطار الجديد بالقريب العاجل .