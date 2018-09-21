مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء

تبوك - علي العميري:

أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي أن الاحتفاء باليوم الوطني هو إحتفاء بمرور 88 عاماً من أعوام الإنجاز والعطاء حيث نفخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا بين الأمم مما يؤكد مواصلة قيادتنا الحكيمة لمسيرة البناء .

وقال الغامدي في تصريح له بهذه المناسبة : الخير والعطاء في هذا الوطن منذ تأسيس وتوحيد هذا الكيان الشامخ دائم ومتواصل فمنذ رحلة العزيمة والكفاح التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومواصلة أبناءه البررة ملوك المملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتنمية في هذا الوطن مستمرة.

وأضاف : يوماً بعد يوم تتحقق رؤية الوطن 2030 لتبني مستقبلاً مشرقاً ولتأخذ المملكة مكانتها المرموقة في العالم المتقدم والدخول في مسار العصر التقني الحديث كمشارك فعال في بناء المدن الذكية وفي عصر التقدم المعرفي التقني الجديد الذي تغيرت فيه مقاييس التمدن من خلال استشراف المستقبل والسرعة في بناء المدن الذكية العصرية وتطوير أدوات أعداد الموارد البشرية، مبيناً أن الأنظار تتجه اليوم إلي المملكة لدولة لها مكانتها العالمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ليشاهد العالم كله التحول المذهل والاستفادة من إمكانيات الوطن المميزة وتقديمه كنموذج في بناء المدن الذكية حيث تسعى منطقة (نيوم) العالمية لجذب الاستثمارات العالمية في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية.

ورفع الدكتور الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بهذه المناسبة ، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن أفراحه وأمنه واستقراره وان يحفظه من كل سوء ومكروه، وكل ذكرى للوطن وهو في عز ورخاء.