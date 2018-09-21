وفد البريد السعودي بعسير يزور مدينة الفيصل الطبية

وفد البريد السعودي بعسير يزور مدينة الفيصل الطبية

منطقة عسير
مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء

مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء

منطقة تبوك
نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

منطقة عسير
إليك تطبيقات “لا غنى عنها” في السفر

إليك تطبيقات “لا غنى عنها” في السفر

أبرز المواد

مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء

مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء
http://almnatiq.net/?p=633857
تبوك - علي العميري:

أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي أن الاحتفاء باليوم الوطني هو إحتفاء بمرور 88 عاماً من أعوام الإنجاز والعطاء حيث نفخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا بين الأمم مما يؤكد مواصلة قيادتنا الحكيمة لمسيرة البناء .
وقال الغامدي في تصريح له بهذه المناسبة : الخير والعطاء في هذا الوطن منذ تأسيس وتوحيد هذا الكيان الشامخ دائم ومتواصل فمنذ رحلة العزيمة والكفاح التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومواصلة أبناءه البررة ملوك المملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتنمية في هذا الوطن مستمرة.
وأضاف : يوماً بعد يوم تتحقق رؤية الوطن 2030 لتبني مستقبلاً مشرقاً ولتأخذ المملكة مكانتها المرموقة في العالم المتقدم والدخول في مسار العصر التقني الحديث كمشارك فعال في بناء المدن الذكية وفي عصر التقدم المعرفي التقني الجديد الذي تغيرت فيه مقاييس التمدن من خلال استشراف المستقبل والسرعة في بناء المدن الذكية العصرية وتطوير أدوات أعداد الموارد البشرية، مبيناً أن الأنظار تتجه اليوم إلي المملكة لدولة لها مكانتها العالمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ليشاهد العالم كله التحول المذهل والاستفادة من إمكانيات الوطن المميزة وتقديمه كنموذج في بناء المدن الذكية حيث تسعى منطقة (نيوم) العالمية لجذب الاستثمارات العالمية في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية.
ورفع الدكتور الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بهذه المناسبة ، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن أفراحه وأمنه واستقراره وان يحفظه من كل سوء ومكروه، وكل ذكرى للوطن وهو في عز ورخاء.

روابط ذات صلة

مدير التدريب التقني والمهني بتبوك : اليوم الوطني فرصة لإبراز جوانب التنمية الشاملة في بلادنا

مدير التدريب التقني والمهني بتبوك : اليوم الوطني فرصة لإبراز جوانب التنمية الشاملة في بلادنا
مدير جوازات منطقة تبوك : سنعبر بالوطن الزمان ونشهد العالم على ذلك

مدير جوازات منطقة تبوك : سنعبر بالوطن الزمان ونشهد العالم على ذلك
قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : اليوم الوطني مناسبة تأمل وإعجاب بما تحقق من إنجازات

قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : اليوم الوطني مناسبة تأمل وإعجاب بما تحقق من إنجازات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*